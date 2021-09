Diciotto squadre in Eccellenza, 42 in Promozione divise per la prima volta in tre gironi da 14 ciascuno. Una scelta quasi obbligata quella della Figc regionale.

"Una scelta per poter fronteggiare l’emergenza sanitaria – dice il presidente della Figc, Gianni Cadoni -. Sono state confermate le società della scorsa stagione, sono state ripescate sette su undici che hanno presentato la domanda. Con gironi da quattordici squadre vengono giocate 26 gare, otto in meno rispetto ad un girone da 18. Restano quindi otto domeniche disponibili per eventuali recuperi, undici se consideriamo i turni infrasettimanali dei periodi festivi. Sino all’Eccellenza è obbligatorio il green pass. Mentre nelle categorie inferiori no, quindi il rischio di contagio è più alto. Il mio invito ai tesserati è quello di vaccinarsi per la loro stessa incolumità”.

La Promozione scatterà il 26 settembre. “Nell'organico figurano diverse società con grande blasone come Tempio e Tharros. Siamo molto soddisfatti della qualità della classe dirigente e di quanto stiamo facendo come Comitato per le nostre società, anche con corsi per dirigenti e contributi”. I calendari? “Saranno pubblicati domani o mercoledì”, conclude Cadoni.

Le squadre ripescate sono Atletico Narcao, Tempio, Ozierese 1926, Fermassenti, Samugheo, Sadali e Quartu 2000.

Girone A – “Non conosco tutte le squadre – dice il tecnico del Villasimius, Antonio Prastaro -. Sicuramente ci sarà equilibrio. Un girone con piazze importanti. Non amo fare pronostici ma sono certo che ci sarà battaglia. Il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria”. Attivissime sul mercato Sigma, Monteponi e Villmassargia. Fanno parte del girone il Selargius di Franco Giordano, il La Palma, Atletico Cagliari, Quartu 2000, Cortoghiana, Andromeda, Atletico Narcao, Fermassenti, Gonnosfanadiga, Orrolese.

Girone B – “Tortolì, Buddusò e Tharros sono le principali indiziate per il successo – dice il tecnico del Seulo, Roberto Porru -. Ci sono anche altre squadre importanti come Arborea, Ozierese, Tonara e Macomerese”. In casa Seulo è stata rinnovata la dirigenza e sono stati tesserati il portiere Michele Mattana, il difensore Marco Pilia, i centrocampisti Federico Ojeda (argentino), Cristian Laconi e Ignazio Picciau. Nel gruppo B pure Bittese, Bonorva, Fonni, Paulese, Sadali e Samugheo.

Girone C – Sono presenti tante società che hanno scritto importanti pagine del calcio sardo. Una su tutte il Tempio che vanta tredici presenze in Serie C2. La squadra di Carlo Nativi ha già fatto vedere buone cose nell’amichevole col Monte Alma. Danno lustro al torneo pure Calangianus, Thiesi, Porto Torres, San Teodoro e Usinese e Valledoria. Completano un raggruppamento che si annuncia durissimo Lanteri, Luogosanto, Oschirese, Porto Cervo, Posada, Siniscola, Stintino.

