Il Ploaghe calcio, squadra ambiziosa del sassarese che milita in Prima categoria, affila le armi e si prepara per la prossima stagione calcistica.

Per la dirigenza però in questi giorni è arrivata una doccia fredda: le dimissioni del tecnico turritano Tore Porqueddu, che due stagioni fa aveva condotto la squadra alla promozione dalla Seconda categoria alla Prima e che in questa stagione, al momento dello stop per pandemia, aveva portato la compagine in cima alla graduatoria.

Per Tore Porqueddu si prospetta la panchina del blasonato Porto Torres, formazione della sua città natale che disputa attualmente il campionato di Promozione.

"Auguriamo a Tore Porqueddu le migliori fortune calcistiche - commenta il direttore sportivo del Ploaghe Agostino Solinas - e lo ringraziamo sentitamente per l'opera svolta nella società in questi anni".

La dirigenza quindi è innanzitutto al lavoro per la ricerca del nuovo allenatore. Circolano i nomi dell'ex torresino Alessandro Frau e del sorsense Massimiliano Corbia, anche se ci potrebbero essere sorprese dell'ultima ora. Tra i giocatori confermato il blocco dello scorso anno, ma sono in corso trattative per rinforzare la squadra.

"Abbiamo in proposito dei contatti avviati con attaccanti che militano attualmente nel campionato di Eccellenza - precisa il ds Agostino Solinas - ma è nostra intenzione rinforzare la squadra in tutti i reparti. A Ploaghe c'è molta voglia di calcio - conclude - e l'obbiettivo della società è di disputare un campionato di vertice, all'altezza delle aspettative dei tifosi".

