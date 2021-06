L'Ossese calcio col secondo posto in graduatoria già assicurato nel campionato di Eccellenza raggiunge il punto più alto della sua storia calcistica. La società non si ferma ed è già al lavoro per la prossima stagione. Molto probabilmente sarà Giampiero Loriga, ex Usinese, il nuovo allenatore, ma per il suo ingaggio ufficiale bisognerà attendere la fine del campionato.

"Quest'anno è stata un'annata prodigiosa - afferma il direttore sportivo dell'Ossese Antonello Ibba - Ma come gruppo dirigente ci siamo imposti di migliorare ancora. Rinforzeremo ulteriormente la squadra, che è già comunque molto competitiva. Del resto i risultati parlano chiaro. Occorrono però dei ritocchi mirati. Nel taccuino abbiamo diversi nomi".

"La cosa certa - continua - è che l'Ossese disputerà un altro grande campionato di Eccellenza, precisando inoltre che inoltreremo domanda di ripescaggio. Ne approfitto per fare i complimenti all'Atletico Uri: sono stati i più bravi".

L'Ossese terminerà le sue fatiche venerdì prossimo alle ore 18 al Walter Frau contro il Bosa, nell'anticipo dell'ultima giornata di campionato. "Vorremmo chiudere in bellezza con una vittoria", precisa il ds. Dopo la partita con i bosani è prevista anche una festa per squadra e tifosi. Nel massimo del rispetto delle norme anti-Covid.

