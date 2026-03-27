Marcatori Eccellenza: in testa sempre BaldéAvanzano Tapparello, De Cenco e Piassi
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È sempre Ousmane Baldé il capocannoniere del campionato di Eccellenza dopo l’undicesima giornata di ritorno. L’attaccante del Buddusò, a secco nell’ultimo turno, guida la classifica con quindici reti.
Alle sue spalle, con quattordici reti, sono ora in due: l’attaccante della capolista Ossese, Blas Dante Tapparello, ha agganciato Alfredo Francisco Martins.
Avanzano a quota dodici gli attaccanti dell’Ilvamaddalena, Caio De Cenco e Kaio Piassi, autori rispettivamente di una e tre reti nella goleada contro il Sant’Elena.
Undicesimo sigillo stagionale per l’attaccante della Nuorese, Marco Caggiu, e decima marcatura per Tomas Pavone del Carbonia, che raggiunge il compagno Andrea Porcheddu, Nicolas Martin Capellino (Iglesias) e Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio).
15 RETI: Ousmane Balde (7 rig.) (Buddusò).
14 RETI: Alfredo Francisco Martins (2 rig.) (Lanusei); Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ossese).
12 RETI: Caio De Cenco, Kaio Piassi (Ilvamaddalena).
11 RETI: Marco Caggiu (Nuorese).
10 RETI: Tomas Ezequiel Pavone, Andrea Porcheddu (2 rig.) (Carbonia); Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Bruno Lemiechevsky Melessi (2 rig.) (Tempio).
9 RETI: Joel Salvi Costa (1 rig.) (Iglesias); Vittorio Attili (1 rig.) (Ilvamaddalena); Lucas Siamparelli (1 rig.) (Santa Teresa).
8 RETI: Niccolò Moreo (Calangianus); Mauro Ragatzu (1 rig.) (Sant'Elena 7, Villasimius 1).
7 RETI: Nicola Mereu (Lanusei); Massimiliano Manca (2 rig.) (Nuorese).
6 RETI: Ognjen Mudrinski, Nicolas Ricci (2 rig.) (Atletico Uri); Marcos Mainardi (2 rig.) (Ossese); Samuele Spano (1 rig.) (Tempio); Nahuel Menseguez (1 rig.) (Tortolì).
5 RETI: Leonardo Boi (Carbonia); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Nicolas Martin Carlander (1 rig.) (Santa Teresa); Daniele Cannas (Villasimius).