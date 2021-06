L'Atletico Uri piega per 2-0 la San Marco Assemini e fa un altro passo forse determinante verso la Serie D.

La squadra di Massimiliano Paba sta strameritando il successo finale visto che finora ha perso una sola gara, vincendo tutte le altre, scavando un ampio margine su Ossese e Castiadas.

Per l'Atletico Uri i gol sono stati firmati da Tedde e Calaresu. Massimiliano Paba il campionato lo ha già vinto anni fa portando in Serie D il Latte Dolce di Sassari.

Un tecnico che conosce davvero il calcio e che ha finora saputo valorizzare tanti giovani. Sicuramente sarà confermato anche in D.

Pari (0-0) fra Guspini e Ossese. Successo esterno del Castiadas sul campo del Porto Rotondo con una doppietta di Nieddu, bomber storico del calcio dilettantistico isolano. Per i locali, autori di una buona prestazione, ha segnato Bruno.

Il successo del Castiadas è arrivato in pieno recupero. Un successo che al momento per i sarrabesi vale il terzo posto. La Nuorese ha colto un altro successo piegando il Bosa per 2-0 con doppietta di Ragatzu.

