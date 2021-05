L'Eccellenza non si concede sosta. Dopo le gare di ieri, mercoledì di nuovo in campo con torneo che entra le vivo dopo la prima sconfitta di ieri dell'Atletico Uri, piegato nella sfida clou dall'Ossese, ora seconda a sei punti dalla stessa capolista l'Atletico Uri, La supersfida è stata una gara dura, combattuta incerta sino alla fine: 2-1 il risultato finale a favore dell'Ossese con gol di Madeddu, Mura e Gueli. E' tornato al successo il Castiadas che ha vinto per 3-0 sul campo della San Marco Assemini. La squadra del Sarrabus è stata trascinata dallo scatenato Tesfai autore di una doppietta e da Melis che ha segnato la terza rete per gli ospiti di Erbì. Il Guspini ha piegato il Bosa per 2-0 mentre il Porto Rotondo ha battuto la Nuorese per 1-0 con rete di Pala. Il Porto Rotodo si sta prendendo le sue soddisfazione preparando la squadra per la prossima stagione. Mercoledì l'Atletico Uri capolista è chiamato ad un altro difficile impegno sul campo della Nuorese. l'Ossese ospiterà la San Marco, il Castiadas attende la visita del Guspini, mentre il Porto Rotondo, bella sorpresa di questa Eccellenza, giocherà a Bosa.

