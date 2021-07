Nuovo acquisto del Lanusei. Arriva Gianmarco D’Alessandris, attaccante classe 1996 di Supino.

Prima volta in Sardegna per l’attaccante laziale che già ha lavorato col nuovo allenatore ogliastrino Campolo con la Vis Artena e con il Rieti (in precedenza anche con Morolo ed Arce in Eccellenza). L’attaccante laziale ha velocità, carattere, determinazione e dinamicità ed è pronto per la nuova sfida. D'Alessandris ha detto: "La chiamata del mister mi inorgoglisce, quando un mister ti chiama è un qualcosa in più, poi alla piazza Lanusei non ho potuto dire di no, me ne hanno parlato tutti bene. È una stagione importante e voglio togliermi belle soddisfazioni, lavorare bene e dare il massimo per la squadra e per i tifosi. Se la squadra va bene, le soddisfazioni arrivano”.

Torna invece in casa Latte Dolce dopo sette anni, dopo aver allenato la squadra dal 2008 al 2014, Pierluigi Scotto, come i bene informati sapevano da tempo e da quando non è stato confermato mister Fossati. Nel suo curriculum anche le panchine di Olbia, Monastir, Castiadas, Sorso e Stintino.

Il nuovo direttore sportivo Vittorio Tossi ha individuato in lui, profondo conoscitore del calcio e dell’ambiente oltre che allenatore dalla spiccata propensione alla valorizzazione dei giovani, il tecnico ideale per dare forma ed entusiasmo a questo nuovo corso del Sassari calcio Latte Dolce.

La società punta ancora molto sui giovani. Scotto era conteso anche da altre società. Ha preferito tornare a casa.

