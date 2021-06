L'Atletico Uri ha superato anche il difficile esame sul campo della Nuorese vincendo per 2-1, portandosi davvero a un passo dalla Serie D.

La capolista di mister Massimiliano Paba si è imposta per 2-1 con una doppietta del bomber Calaresu. La Nuorese ha dimezzato le distanze con un rigore trasformato da Ragatzu.

Ha vinto anche l'Ossese in rimonta sulla San Marco: 4-3 il risultato finale. Per la San Marco doppietta iniziale di Camba e rete di Contini. Per l'Ossese, gol di Manca, Madeddu, Chello e Facellu.

Pari (0-0) fra il Castiadas e il Guspini. Successo del Bosa (3-0) sul Porto Rotondo con gol di Del Rio, M. Carboni e S. Carboni.

