Una Torres da 10 in pagella. Dieci come le reti segnate sul campo dell'Aprilia, ma soprattutto come le vittorie consecutive della squadra sassarese, che resta a -2 dal Bologna, capolista della serie C che continua a vincere, ma ancora una volta col minimo scarto: 2-1 sul campo del modesto Cella di Reggio Emilia, terzultima forza del torneo.

Ad Aprilia non c'è stata storia. La formazione allenata da Tore Arca ha sbloccato il risultato già al 6' grazie alla rete di Blasoni. L'uno-due di Marenic tra 18' e 25' ha tolto qualsiasi reazione alle padrone di casa e due minuti dopo Gomes ha firmato il 4-0 del primo tempo.

Nel secondo tempo alla terza rete di Marenic la portoghese Gomes ha risposto raggiungendola con la tripletta personale. Gli altri gol sono stati realizzati da Bassano (doppietta) e Borg per un pomeriggio davero esaltante, dove le rossoblù hanno confermato di essere la squadra più in forma del girone C.

Nel gruppo A il Caprera ha perso tra le mura amiche contro il Speranza Agrate per 4-1. Rete della bandiera firmata da Dimaggio.

Anche nel girone B sconfitta casalinga per una rappresentante sarda: l'Atletico Oristano, superato dall'Unterland Damen (Cortina d'Ampezzo) con rete di Cainelli.

