La squadra arbitrale che era in sala Var nella partita tra Juventus e Salernitana non aveva a disposizione l'immagine a campo aperto dalla quale si evince anche la posizione di Candreva, che tiene in gioco Bonucci sul gol del 3-2 di Milik, poi annullato dall’arbitro con l'ausilio delle immagini visionate.

È quanto trapela all'indomani del contestatissimo pareggio casalingo dei bianconeri, che ha innescato un infernale parapiglia al termine della partita e che sta facendo discutere tutto il mondo calcistico, dagli addetti ai lavori ai semplici tifosi.

E ancora si discuterà ora che filtra che la verifica del team tecnico degli arbitri ha portato alla conclusione che le riprese di quella telecamera non erano fruibili da parte degli addetti alla videoassistenza.

"Le immagini che riprendono Candreva vicino alla bandierina del calcio d'angolo e oltre la linea di Bonucci, al quale è stato poi fischiato il fuorigioco che ha portato all'annullamento del 3-2 della Juventus sulla Salernitana, vengono da una telecamera non a disposizione del Var e pertanto non fruibile dagli arbitri", precisa l'Aia in una nota, nella quale l’Associazione Arbitri si dice convinta "di aver fatto chiarezza sull'episodio".

