L’Atletico Uri vince anche a Castiadas in rimonta terminando alla grande la stagione che l’ha portato in Serie D. La squadra di Massimiliano Paba ha vinto (2-1) in rimonta. Il Castiadas è passato in vantaggio al 22’ con Tesfai: palla da Nieddu a Saias. Dopo una respinta in area ospite arriva a Tesfai che segna. In precedenza era stato ancora Tesfai a rendersi pericoloso per i locali.

Al 38’ al Castiadas viene annullato un gol di Nieddu. Nella ripresa al 6’ arriva il pari dell’Atletico Uri: segna Tedde su passaggio di Calaresu. In precedenza Uleri aveva mancato il gol. Al 18’ il Castiadas manca il nuovo vantaggio: Argiolas calcia fuori da buona posizione. Al 19’ raddoppia l’Uri: segna Cardone su azione d’angolo. In fase di recupero l'Atletico Uri, che ha strameritato la Serie D, segna anche il terzo gol con Delizos. Comprensibile la gioia degli ospiti, protagonisti di una stagione indimenticabile. Per Massimiliano Paba ancora un successo: anni fa aveva portato in Serie D il Latte Dolce. "È stata una vittoria di tutti: dei giocatori, dello staff tecnico, della società, dei tifosi".

Le formazioni:

Castiadas (4-3-3): Inzaina, L. Melis (14’st Argiolas), Saias, Scioni, Serra (35’ st Loi), Bruno, M. Melis, Chessa, Nieddu (35’ st Mula),Tesfai, Larach (22’ st Zinzula). In panchina Forzati, Ladu, M. Melis, Olivieri. Allenatore Erbì.

Atletico Uri (3-4-3): Camboni, Ravot (38’ st Tedesco), Olmetto (41’ st Delizos), Pinna, Cardone, Stechina, Mura (15’ st Budroni), Piga, Uleri (30’ st Orro), Tedde (39’ st Loru), Calaresu. In panchina Pittalis, Brizzi, Daga, Pilo. Allenatore Paba.

Arbitro: Galioto di Siracusa.

