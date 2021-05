Il Guspini si gioca tutto domani contro la San Marco. Quarta in classifica nel campionato di Eccellenza, la squadra del Medio Campidano ha la possibilità, domenica prossima, di avvicinarsi alla capolista Atletico Uri. Il ritardo dal sogno Serie D è di dieci punti quando mancano dieci giornate alla fine del torneo.

"L’Uri sta confermando il pronostico dello scorso luglio”, esordisce l’allenatore dei biancorossi, Giampaolo Murru. "E’ la squadra da battere. Oltre ad aver confermato l’organico si è rinforzato. Nelle prime gare ha incrementato il vantaggio di partenza. Ci sono però”, continua, “ancora tanti punti in palio, trenta per noi, e può quindi succedere di tutto. E’ ancora presto per parlare di campionato chiuso".

In un mini torneo con poche formazioni ogni errore si paga a caro prezzo. "I pareggi contro Bosa e Castiadas in un torneo normale si sarebbero potuti considerati buoni risultati. Nella situazione in cui ci troviamo invece parliamo di mezzi passi falsi".

Domenica il Guspini ospita la San Marco mentre l’Uri non gioca. C’è la possibilità di ridurre il gap a sette punti. "Le prime due prestazioni ci fanno bene sperare. Con la San Marco è vietato sbagliare. Dobbiamo vincere. Siamo consapevoli”, conclude Murru, “di affrontare un’ottima squadra e non sarà semplice".

Nella sesta giornata, in programma il 9 maggio prossimo, la squadra del Medio Campidano giocherà ancora fra le mura amiche proprio con i primi della classe.

