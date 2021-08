Clamoroso colpo del Barisardo, società ogliastrina di Prima categoria. Il presidente Roberto Ibba ha ingaggiato l'allenatore Alberto Cavasin, 65 anni, premiato con la Panchina d'oro nel 1999-2000 quando, alla guida del Lecce, ottenne la salvezza in serie A.

Ha giocato con Atalanta, Catanzaro, Bari e Cesena e Padova. Da allenatore , è stato alla Fiorentina, dopo il fallimento del 2002. Condusse i viola alla vittoria della serie C2 (girone B), poi i viola ottennero anche la promozione d'ufficio in serie B per meriti sportivi.

In serie A ha allenato Brescia, Treviso, Messina tra il 2005 e il 2007, e anche la Sampdoria nelle ultime 10 giornate del campionato 2010-11. Due l'esperienze all'estero alla guida del Bellinzona (serie A in Svizzera) nel 2009-10 e una breve parentesi al Leyton Orient (quarta serie in Inghilterra).

