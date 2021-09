La squadra di calcio del Castiadas, militante nel campionato di Eccellenza, è stata ricevuta questa sera in municipio dall'amministrazione comunale. Presenti il sindaco Eugenio Murgioni, il vice sindaco e assessore allo sport Giuseppe Onano, assessori e consiglieri comunali. In Municipio l'intera rosa della squadra con l'allenatore della prima squadra Virgilio Perra e i suoi collaboratori, il patron Cenzo Zaccheddu, il presidente Celestino Recupito e gli altri componenti della società.

L'incontro è stato estremamente cordiale.

L'impegno è quello di giocare un buon campionato e regalare soddisfazioni al paese. Il Comune negli ultimi anni ha realizzato lavori di completamento e di maquillage dello stadio con le tribune coperte, l'ampliamento degli spogliatoi e i servizi. Domenica l'esordio casalingo con la Villacidrese, squadra dal passato illustre (con anni giocati anche in Serie C) e con numerosi ex.

© Riproduzione riservata