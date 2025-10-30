Eccellenza, le gare di domenica: attesa per Villasimius-NuoreseRiflettori puntati anche sul “Lixus” di Lanusei e allo “Zichina” di La Maddalena.
Nel campionato di Eccellenza domenica, con fischio d’inizio alle 15, si gioca l’ottava giornata. In programma Atletico Uri-Taloro Gavoi, Lanusei-Carbonia, Calangianus-Buddusò, Ferrini Cagliari-Tempio, Iglesias-Sant’Elena, Ilvamaddalena-Tortolì, Ossese-Santa Teresa Gallura e Villasimius-Nuorese.
Trasferte ostiche per le prime della classe Tempio e Nuorese. A distanza dalla gara di mercoledì di Coppa Italia, si trovano ancora davanti Villasimius e Nuorese. Mentre i galletti di Giuseppe Cantara sono attesi a Cagliari da una Ferrini agguerrita.
Riflettori puntati anche sul “Lixus” di Lanusei e allo “Zichina” di La Maddalena.