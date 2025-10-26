Eccellenza, il Santa Teresa inciampa sul Carbonia e scivola al penultimo postoRimandato l'appuntamento con la prima vittoria casalinga
Il gol di Boi condanna il Santa Teresa. La squadra di Celestino Ciarolu interrompe la serie positiva, tra campionato e Coppa Italia, contro il Carbonia, corsaro al Buoncammino col risultato di 1-0 al termine della sfida della 7ª giornata di Eccellenza.
Decisiva al 25’ del primo tempo la rete dell’under Leonardo Boi, tra le poche emozioni del pomeriggio gallurese, complice il terreno pesante per l’acquazzone che si è abbattuto su Santa Teresa prima del fischio d’inizio.
Dopo il successo (primo in campionato) della settimana prima a Villasimius e il buon pari in casa del Tempio mercoledì in Coppa Italia, i biancocelesti frenano la loro corsa ma tra tre giorni al Buoncammino va in scena il ritorno dei quarti di finale di coppa contro il Tempio, dal quale si può ripartire. Quanto al campionato se ne riparlerà domenica con la trasferta sul campo dell’Ossese, in occasione della quale il Santa Teresa proverà a riscattarsi per risalire subito in classifica, dov’è scivolata al penultimo posto con 4 punti.