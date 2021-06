Pensa già alla prossima stagione di eccellenza il Li Punti che, dopo l’interruzione dello scorso anno per via della pandemia da coronavirus, vuole ambire a importanti risultati.

Il primo tassello della stagione calcistica 2021-2022 è stata la nomina del direttivo che sarà composto dal Salvatore Virdis, che resta presidente, dal vice presidente Giancarlo Piroddi, dal direttore generale Antonio Fodde, dal direttore sportivo Fabio Sogos e dal team manager Francesco Mundula.

I soci consiglieri sono Antonio Tiana, Antonio Manca, Costanzo Fara, Vincenzo Levanti, Andrea Ruiu, Tonio Ruiu, Giovanni Vacca, Salvatore Sanna, Pietro Dettori, Bastiano Buioni, Mario Ruzzoli, Basilio Simula, Antonello Porcu, Giovanni Fara, Salvatore Mudadu e Nino Marras.

“La brusca interruzione della passata stagione non ci allontanerà di certo dal portare avanti le attività della nostra Associazione Sportiva, non ci allontanerà dal lato bello dello sport, dallo spirito aggregativo e dall'incredibile valenza sociale che il nostro fare sport promuove – fanno sapere dalla società sassarese -. Stiamo lavorando, da una parte nella riqualificazione dell’impianto Sportivo ‘Li Punti Stadium’, dall’altra con il direttivo societario e con i nostri straordinari allenatori e dirigenti, per riprogrammare la prossima stagione sportiva, muovendoci in anticipo su tutti nei tempi, nelle formule e nei contenuti in un momento di forte difficoltà e di fatica economica come quello che stiamo ancora attraversando, per poter però finalmente ripartire”.

Un occhio di riguardo andrà al settore giovanile: alla guida degli Allievi ci sarà mister Davide Fara supportato da Antonio Cocco. Ora l’obiettivo è quello di andare a rinforzare l’organico dei giocatori.

