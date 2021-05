In programma domani la penultima giornata di andata del campionato di Eccellenza a otto squadre. Si giocano Castiadas-Bosa (dirige l’incontro Dancelli di Brescia) e Guspini-Atletico Uri (arbitra Pili di Cagliari).

Sulla panchina del Castiadas non ci sarà Virgilio Perra. "La Federazione non ci ha concesso la deroga per il tesseramento dell'ex tecnico del Monastir", dice il presidente Celestino Recupito. "In panchina andrà Nicola Moi, in precedenza vice di Antonio Prastaro. Stiamo lavorando per portare un nuovo tecnico. Col Bosa abbiamo un solo risultato utile: la vittoria".

La capolista Atletico Uri è attesa a Guspini. “I primi della classe viaggiano con il vento in poppa”, continua Recupito, “ma come per noi anche per loro non sarà semplice. Abbiamo già giocato a Guspini. Non solo un campo ostico ma pure un avversario forte, con dei giocatori di categoria superiore e con un tecnico molto bravo”.

Antonio Serreli

