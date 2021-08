Sono giorni di ripartenza per le compagini calcistiche regionali. Nonostante i primi giorni di preparazione le squadre continuano a perfezionare i gruppi da mettere a disposizione degli allenatori.

È il caso di Paulese e Gonnosfanadiga, inserite nel girone B del torneo di Promozione regionale. La Paulese ufficializza un tris di acquisti.

Alla corte di mister Cristian Lai, infatti, arrivano Stefano Piras, Daniel Mastio e Alessio Congiu. Piras, classe ’97, è un centrocampista che in passato ha vestito la maglia del Ghilarza. Mastio, invece, è un terzino del ’96, già visto all’opera con le maglie del Budoni e del Taloro. Infine, Congiu, centrocampista nato nel 1990, elemento di esperienza che vanta una militanza con le maglie di Villasimius, Monteponi Iglesias e Monastir Kosmoto.

A Gonnosfanadiga, la società ha aggiunto alla rosa di Lello Floris 3 giocatori. Il primo è Riccardo Oliva, centrocampista classe ’97, in arrivo da Guspini, che in passato ha giocato con F. Bellu Terralba, Arbus e Tharros. Gli altri 2 elementi sono giovanissimi, classe 2004 ed entrambi attaccanti: Giovannino Abis, ex Arbus e La Palmas, ma cresciuto nelle fila del Sardara, e Jarno Ibba, ex Ferrini Cagliari, La Palma, Monreale e Arbus.

Grandi manovre anche in Prima Categoria. In particolare, il Santa Giusta, compagine inserita nel girone B, potrà contare su diversi nuovi acquisti in vista dell'inizio della preparazione, in programma lunedì. Mister Gianni Lutzu potrà contare sui rientri di Nicola Murru, attaccante, e Michael Corona, difensore; inoltre, arrivano, dall'Abbasanta il roccioso difensore Alessio Pavcic, dal Tramatza la punta Domenico Nuscis, dalla Folgore Oristano l'attaccante Stefano Vizilio e dal Ruinas 81 il terzino Michele Tuveri. Confermata in blocco la rosa già presente all'inizio della scorsa stagione.

Nel girone D, invece, riparte anche la stagione del Silanus che conferma la squadra della scorsa annata e in panchina il tecnico locale Daniel Usai. In Seconda, girone F, il Nurachi ufficializza gli innesti di Fabio Fersino, ex Tharros, Atletico Cabras e Ruinas 81, Mauro Casu, ex Oristanese, Fabio Pes e Roberto Agus.

Nel C.R. Arborea, invece, sono ufficiali gli arrivi del laterale Federico Tuveri, ex F. Bellu, Terralba e Masullese, e di Marco Orrù, centrocampista ex Freccia Parte Montis Mogoro.

Doppio colpo anche del Norbello che si assicura, in arrivo dall’Abbasanta, i giovani Alessandro Atzeni e Riccardo Perra. Il Sedilo, invece, potrà contare su Davide Saba, difensore, con un passato al Taloro e al Benetutti. Infine, a Tramatza arriva Mattia Ruggiu, difensore, già visto con le maglie di Folgore Oristano, Narboliese, Villaurbana e Villacidrese.

