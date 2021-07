Poker di acquisti per la nuova Torres targata Albisola. Dal Latte Dolce arrivano il bomber Luigi Scotto (classe 1990), capocannoniere nella scorsa stagione nel girone G ed ex giovanili del Genoa, il centrocampista Daniele Bianchi (1988) con esperienza anche in Lega Pro e il portiere Pierpaolo Garau (1983) con un passato a Ischia, Olbia e Nuorese. Graditissimo ritorno quello del centrocampista e capitano Giacomo De Martis (1984) dopo la positiva esperienza col Muravera.

Altri colpi del Muravera. Il direttore sportivo Sebastian Puddu ha chiuso la trattativa col centrocampista sassarese Alfredo Saba (1995), ex Terracina, Vado, Rapallo, Bogliasco, Troina e Torres. Acqustato anche il centrale di difensa Ivan Moràn, difensore argentino, mancino classe'92 di 183 cm. Si aggiungono agli innesti di Mattia Floris (1992), ex Lanusei, Nicola Garau (2003) proveniente dalle giovanili del Cagliari e del portiere Mattia Guarnieri (2000), ex Cerignola. Confermati il portiere Maurizio Floris, i due centrali di difesa Davide Moi e Fabio Vignati e i fuori quota Massimiliano Cannella, Lorenzo Loi, Igor Minerba e Mathias Massoni.

Non sarà Nicola Agus l’allenatore dell’Arbus (Eccellenza) nella prossima stagione. A comunicarlo è la società attraverso i propri canali ufficiali. La Nuorese ha ingaggiato il portiere Matteo Calderaro (1997), proveniente dal Trebisacce e cresciuto nelle giovanili di Catania e Crotone, e il centrocampista Federico Bachis (1999), ex Bosa.

Gran colpo del Ghilarza che si è assicurata le prestazioni dell’attaccante Mattia Caddeo, classe 1992, la scorsa stagiona al Guspini. Caddeo piaceva al Latte Dolce. Rientra in giallorosso il difensore Massimo Fadda dopo la parentesi col Taloro. In precedenza il direttore sportivo Stefano Pinna aveva portato alla corte del tecnico Iva Cirinà il difensore centrale Pablo Gutierrez e il laterale basso Giacomo Cocco. In Promozione, lo Stintino ha tesserato l’esterno Nicolò Carrozzi (1999), ex Porto Torres.

