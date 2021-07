Il calcio regionale c'è, eccome. Nonostante le difficoltà per l’emergenza sanitaria, il calcio sardo tiene duro dimostrando gran voglia di ripartire. “Si sono iscritte - dice il presidente della Federazione sarda, Gianni Cadoni - tutte le con diritto di partecipazione ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria. Ed è boom di iscrizioni in Terza categoria, ancora aperte sino a fine agosto. Già diverse le nuove affiliate a testimonianza di una grande voglia di riprendere. Una gran bella soddisfazione per il nostro movimento”.

Intanto si delinea la prossima stagione. Si apre con la Coppa Italia di Eccellenza il 29 agosto, segue il 5 settembre la Coppa Italia di Promozione. Al via il 12 settembre il massimo campionato regionale. Il 26 settembre partono invece Promozione e Prima categoria, il 3 ottobre la Seconda. A metà ottobre la Terza. In Eccellenza le squadre iscritte sono 17. Un girone con squadre come Nuorese, Sant’Elena e Ilvamaddalena che hanno avuto un passato in Serie C. Ci sono anche Arbus, Budoni, Castiadas, Ghilarza e Guspini. Il Taloro Gavoi che disputerà la 22esima stagione di fila nella categoria. Poi Bosa, Ferrini, Idolo, Li Punti, Monastir, Ossese, Porto Rotondo e San Marco Assemini. Il Comitato regionale dovrà decidere se mantenere il campionato con un numero dispari di iscritte o valutare per un eventuale ripescaggio.

In Promozione le società iscritte sono 36: Andromeda, Arborea, Atletico Cagliari, Cortoghiana, Gonnosfanadiga, La Palma, Monteponi, Orrolese, Paulese, Pro Sigma, Selargius, Seulo, Tharros, Tonara, Tortolì, Villacidrese, Villamassargia e Villasimius; Bittese, Bonorva, Buddusò, Calangianus, Fonni, Lanteri, Luogosanto, Macomerese, Oschirese, Porto Cervo, Porto Torres, Posada, San Teodoro, Siniscola, Stintino, Thiesi, Usinese e Valledoria. La suddivisione dei gironi verrà decisa successivamente. Saranno quattro i raggruppamenti di Prima categoria e otto quelli di Seconda.

Il presidente Cadoni annuncia anche numerose agevolazioni per le società come il pagamento della iscrizione in tre rate, la conferma del contributo Covid dalla Promozione in giù e del contributo under 23 per le società che sono ripartite nella scorsa stagione. Saranno inoltre riaccreditati gli importi versati lo scorso anno dalle società che non hanno terminato il torneo. Gratuiti i costi assicurativi per tutti i tesserati Under 23 e dimezzati quelli per gli over 23 in riferimento alla scorsa stagione. <In questo momento siamo vicinissimi alle società>, sottolinea il massimo dirigente federale sardo.

"Sono stati confermati pure per quest’anno dei contributi erogati dalla Regione Sarda. Inoltre, continua, c’è la volontà da parte del Comitato di far ripartire i corsi di formazione per i dirigenti e quelli per la sicurezza, con particolare riferimento all’utilizzo del defibrillatore sia per i dirigenti che per gli atleti. Puntiamo a rafforzare le delegazioni provinciali per dare una maggiore assistenza alle società. Vogliamo lanciare su tutto il territorio regionale, conclude, il calcio a 5 maschile e femminile, il calcio a 11 femminile e il calcio paraolimpico rivolto ai ragazzi diversamente abili”.

Antonio Serreli

© Riproduzione riservata