Nel campionato di Promozione (girone A) ottima partenza per Villasimius, Monteponi, Pro Sigma, Selargius e Villamassargia. Soltanto un pareggio: quello tra La Palma e Andromeda. Tra le favorite sicuramente Monteponi e Pro Sigma che hanno subito mostrato i muscoli. Due squadre ben attrezzate che puntano al salto di categoria. Tra le fila dei minerari giocatori del calibro di Lepore, Ezeadi, Fanni e Toro. La Sigma può contare sull’ex Cagliari e Muravera Pani, Ligas, Nepitella e Pillittu.

Nel girone B, la Tharros del bomber Andrea Sanna ha raccolto solo un punto nella trasferta con la Bittese. Timpanaro e Moio hanno consegnato al Tortolì i tre punti. Non basta Tore Boi al Tonara per rientrare da Samugheo con dei punti. “C’è tanto equilibrio – dice Boi -. Peccato per la sconfitta. Abbiamo subito il 2 a 1 allo scadere”.

Il Tempio ha già le idee chiare nel girone C. Ai galletti è bastata poco più di mezzora per archiviare la sfida, che non si annunciava semplice, col Luogosanto. Vittoria convincente del Calangianus sul terreno di gioco del Thiesi. Come anche quella dell’Usinese che ha affondato il Valledoria.

