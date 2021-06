Il Bonorva Calcio farà ancora parte del campionato di Promozione anche nella stagione calcistica 2021-2022?

Lo si saprà solo fra qualche settimana: l'attuale direttivo ha deciso di rassegnare le dimissioni: "Il mondo in questi 16 mesi è cambiato. È cambiato per il calcio ma anche per noi. Abbiamo riflettuto e definitivamente deciso: noi ci fermiamo qua - si legge nella nota diramata dalla società biancorossa -. Consegneremo, nelle prossime ore, nelle mani del sindaco e dell’assessore allo Sport le dimissioni e le chiavi della gloriosa Polisportiva Bonorva. Lasciamo una Società in ordine, sana, senza debiti e pronta ad affrontare con vigore l’imminente futuro".

La speranza è quella di evitare i travagli societari già visti negli scorsi anni, poi risolti, e di costruire una società e un organico per partecipare al prossimo torneo.

"Auspichiamo - questo ancora l'appello della società bonorvese - che quanto prima trovi chi, più e meglio di noi, saprà fare, porterà freschezza, idee, passione e slancio. Ringraziamo chi ci ha accompagnato in questa avventura e concesso il privilegio di provarci. Grazie ai giocatori, agli allenatori, allo staff tecnico. Grazie a Massimo D’Agostino, Claudio Dettori e ai collaboratori del Comune di Bonorva. Un grazie in più ai tanti tifosi e agli sponsor. Ci ritroveremo, speriamo presto, negli spalti da tifosi primi e affezionati".

