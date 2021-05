L'Atletico Uri, regina del campionato di Eccellenza, a punteggio pieno dopo 7 partite, questa sera, al Nino Martinez, ha concluso la preparazione settimanale in vista del prossimo impegno casalingo contro il Porto Rotondo. Quest'ultimo, dopo una buona ripresa di campionato, domenica scorsa è incappato in uno stop casalingo, sconfitto dal Guspini 3-1.

In casa Uri però nessuna intenzione di snobbare l'avversario. D'altronde la posta in palio è troppo importante per permettersi cali di tensione pericolosi. Inoltre nel prossimo turno, in contemporanea, si giocherà Castiadas - Ossese, cioè la terza in classifica (a 11 punti dall'Atletico Uri) contro la seconda (a 9).

Un'occasione troppo ghiotta per gli uomini allenati da Massimiliano Paba, poiché comunque vada, una potenziale avversaria degli uresi dovrà lasciare qualche punto sul campo. Ma questo sarà possibile solo con una vittoria dell'Atletico Uri contro gli olbiesi.

"Guai a sottovalutare il Porto Rotondo - ammonisce il presidente dei giallorossi Giampiero Pilo - E non illudiamoci che sarà una passeggiata".

Sulla stessa linea il direttore sportivo Tore Zuri: "La prossima gara che ci vede opposti agli uomini allenati da Simone Marini è per noi una tappa fondamentale, forse ancora di più della partita vinta domenica scorsa contro il Castiadas - afferma il ds - Nel calcio non esistono partite dagli esiti scontati, per cui prepariamoci ad un'altra battaglia". Questa sera per l'Atletico Uri un allenamento di rifinitura, qualche schema e poi tutti sotto la doccia. I giocatori della rosa sono sembrati in buona forma e non si registrano infortuni.

