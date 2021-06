Superato 2-1 in trasferta il difficile scoglio della Nuorese, la capolista del campionato di Eccellenza Atletico Uri sta completando la preparazione in vista del prossimo impegno casalingo contro la San Marco Assemini, una compagine che mercoledì scorso ha fatto vedere, pur perdendo (3-4), i sorci verdi all'Ossese, seconda in classifica.

Al Nino Martinez carichi di lavoro non eccessivi per la squadra, d'altronde non c'è altra soluzione, visti gli impegni ufficiali ravvicinati. Per gli uomini allenati da Massimiliano Paba l'impresa del salto storico in serie D è oramai a portata di mano: 6 punti di vantaggio sull'Ossese a 4 giornate dalla fine sono più che un tesoretto da gestire. Tra i giocatori e dirigenza tuttavia prevale la prudenza, che indica di non mollare sino al conforto della matematica certezza. Nessuno perciò ha intenzione di sottovalutare la prossima partita casalinga di domenica contro la San Marco Assemini, squadra che gioca bene e che ha un tridente d'attacco (Mastromarino, Camba e Manca) in buona forma.

"Mercoledì abbiamo ottenuto una vittoria importantissima a Nuoro, contro un avversario di grande blasone - afferma il presidente dell'Atletico Uri Giampiero Pilo - Domenica sarà un'altra tappa fondamentale, quindi massima concentrazione. La San Marco Assemini ha dimostrato di essere competitiva e ben attrezzata. Guai a sottovalutarla".

Per la partita contro i cagliaritani la rosa dell'Atletico si preannuncia al completo. Rientreranno gli squalificati Tedde e Olmetto. Per il tecnico Massimiliano Paba ci sarà quindi solo l'imbarazzo della scelta per l'undici iniziale. Anche Stechina sta recuperando dall'infortunio, ma per cautela, per il bravo difensore argentino si prospetta un posto in panchina.

