Per Gabriele Zappa Cagliari-Torino di ieri è stata una festa doppia. Non solo la grande vittoria in rimonta per 3-2, ma anche le celebrazioni per le 150 presenze in rossoblù toccate quindici giorni fa contro la Juventus (ora è a quota 151). Un numero festeggiato in campo alla Domus, assieme al presidente Tommaso Giulini che gli ha donato una maglia celebrativa con il suo nome e il numero delle partite. «Mi sento orgoglioso e davvero onorato di aver raggiunto le 150 presenze con questa maglia», ha scritto Zappa come ringraziamento. «150 (anzi 151!) maglie SUDATE», ha aggiunto Giulini sempre tramite social, condividendo a sua volta la foto che lo ritrae assieme al numero 28 e segnalando come la partita col Torino abbia in realtà già fatto ripartire il conteggio.

Zappa è arrivato a Cagliari nell'estate del 2021 dal Pescara, dove aveva iniziato la sua carriera da professionista dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell'Inter (con cui è arrivato sino alla Primavera). L'esordio in rossoblù, per la prima delle 151 presenze, il 20 settembre 2020 contro il Sassuolo in quello che è stato anche il suo debutto in Serie A, dove ha all'attivo 105 partite tutte col Cagliari. Per lui anche 4 gol, 3 in Serie B nel 2022-2023 e uno decisivo al Genoa nello scorso campionato. In questa stagione ha sempre giocato titolare fra Serie A e Coppa Italia (10 su 10) saltando solo il secondo tempo di Lecce.

© Riproduzione riservata