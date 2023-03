Alla Lazio basta un gol di Zaccagni per conquistare un combattuto derby della Capitale: all’Olimpico finisce 1-0 per gli uomini di Sarri, per quasi tutta la partita in superiorità numerica dopo l’espulsione di Ibanez nel primo tempo. Nella seconda frazione, annullato per fuorigioco il pareggio giallorosso, arrivato con un autogol di Casale.

Un menù ricco, quello della ventisettesima giornata del campionato di Serie A, che stasera si completerà con il derby d’Italia. Le dieci gare erano iniziate venerdì. Poi ci sarà la sosta per le nazionali.

Serie A – Ventisettesima giornata

Venerdì

Sassuolo-Spezia 1-0 (71’rig. Berardi)

Atalanta-Empoli 2-1 (44’ Ebuehi, 58’ de Roon, 86’ Højlund)

Sabato

15:00 Monza-Cremonese 1-1 (61’ Ciofani, 69’ Carlos Augusto)

18:00 Salernitana-Bologna 2-2 (7’ Pirola, 11’ Ferguson, 64’ Dia, 73’ Lykogiannis)

20:45 Udinese-Milan 3-1 (9’ Pereyra, 45’+4’rig. Ibrahimovic, 45’+6’ Beto, 70’Ehizibue)

Domenica

12:30 Sampdoria-Verona 3-1 (24’ e 35’ Gabbiadini, 88’ Faraoni, 90’+8’ Zanoli)

15:00 Fiorentina-Lecce 1-0 (27’autogol Gallo)

15:00 Torino-Napoli 0-4 (9’ Osimhen, 35’rig. Kvaratskhelia, 51’ Osimhen, 68’ Ndombele)

18:00 Lazio-Roma (65’ Zaccagni)

20:45 Inter-Juventus (Chiffi)

Classifica

Napoli 71, Lazio 52, Inter 50*, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45, Juventus 38 (-15)*, Udinese 38, Torino 37, Bologna 37, Fiorentina 37, Sassuolo 36, Monza 33, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Hellas Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.

© Riproduzione riservata