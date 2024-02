Un fisico imponente, quasi 2 metri d'altezza, un sorriso sempre acceso, ma anche una grande voglia addosso. Yerry Mina («si dice Ierri», specifica) sorride, «perché è importante farlo sempre, è una mia caratteristica. Ma a questo gruppo meraviglioso voglio portare la mia esperienza e la voglia di combattere sempre. Perché è importante dare tutto, anche quando non si vince».

Musica per le orecchie di Claudio Ranieri, che già gli sta preparando una maglia da titolare (la numero 26) per la sfida con la Roma di Lukaku. Che Mina non teme: «Sono loro a doversi preoccupare di noi, non noi di loro. È una grande squadra, ma andremo lì con tanta voglia».

La stessa che ha il colombiano, dopo i sei mesi difficili di Firenze: «Era il momento giusto per venire in questa meravigliosa città, darò tutto per il Cagliari. C'è un mister con una grande esperienza, tutti mi parlano bene di lui. Mi sento bene e sono felice».

Magari segnando anche qualche gol: «Ma per prima cosa devo difendere. Se poi capita l'occasione, cercherò di fare anche qualche gol».

