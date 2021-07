Ironia social degli italiani sotto il tweet con cui William e Kate, duchi di Cambridge, hanno salutato la vittoria dell’Inghilterra contro la Danimarca e la finale conquistata dalla squadra di Southgate, che domenica si giocheranno il titolo contro l’Italia.

William, presidente della Federcalcio inglese e secondo in linea di successione al trono, ieri ha assistito alla partita a Wembley. Non Kate, che l’ha vista in tv essendo in isolamento precauzionale dopo aver incontrato giorni fa una persona poi risultata positiva al Covid.

"Che partita, che risultato! Un’enorme prova per l’Inghilterra, l’intero Paese sarà dietro di voi domenica”, si legge nel tweet diffuso da Kensington Palace, seguito in fondo dall’hastag “#ItsComingHome”, la coppa “sta tornando a casa”.

Ed è proprio sull’hastag che si sono concentrate le ironie dei nostri tifosi. Hast per la verità non certo inventato dai reali, che si sono limitati a riprenderlo visto che è molto diffuso tra i tifosi inglesi.

Ma, come hanno fatto notare in molti, non ha molto senso. L’Inghilterra infatti non ha mai vinto i Campionati europei di calcio, e già la finale ottenuta ieri è il miglior risultato della sua storia.

Gli inglesi prima di questa edizione agli Europei avevano raggiunto solo due semifinali, nel 1968 e nel 1996. E in molti lo hanno fatto notare ai Duchi di Cambridge.

Nel 1966 invece l’Inghilterra ha vinto i Mondiali, in quella che è l’unica e ultima finale disputata dagli inventori del football in una grande competizione internazionale. Dopo 55 anni, si ripresentano all’appuntamento con la storia, proveremo noi a rovinare la festa e la magica atmosfera di Wembley.

(Unioneonline/L)

