Tempo di visite mediche in vista del trasferimento al Monza per Alessio Cragno.

L’estremo difensore del Cagliari ormai, a un passo dalla società brianzola, ha effettuato le visite in una clinica milanese.

Fermato dai cronisti di Sky Sport, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni: “Come sono andate le visite mediche? Bene. Manca ancora la firma ma è tutto a posto”.

Il portiere classe 1994 ha parlato anche di Adriano Galliani: “Lui è un personaggio che ha fatto la storia del calcio, la sua chiamata fa molto piacere”.

Il portiere arriverà a Monza in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni, che diventa obbligo in caso di permanenza in A del club di proprietà di Silvio Berlusconi.

