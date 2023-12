Il ritorno da titolare di Nicolas Viola, dopo essere rimasto in panchina sabato scorso a Napoli, non è però servito al Cagliari per portare punti a casa.

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Verona il centrocampista mostra i suoi dubbi su un episodio in particolare. «Avessimo fatto gol la partita sarebbe cambiata completamente, però uno l'avevamo fatto. Noi non siamo riusciti a capire se era buono, loro l'hanno fatto in trenta secondi e bisogna un attimo vedere le dinamiche», il suo commento sul gol annullato a Goldaniga sullo 0-0.

«La partita ci ha visto protagonisti nel primo tempo, poi purtroppo l'espulsione di Makoumbou ha condizionato gravemente il secondo. Fino all'intervallo l'avevamo controllata, potevamo fare male in più occasioni: la squadra c'è stata e potevamo creare ancora tanto».

L'umore in casa Cagliari è basso, ma c'è la consapevolezza di poter crescere: «Siamo amareggiati per come è arrivata questa sconfitta, possiamo fare molto meglio di così. È una sconfitta che brucia, dispiace molto aver perso in questo modo ma dobbiamo metterla da parte e pensare all'Empoli che sarà una partita fondamentale. Noi ci siamo: dobbiamo solo limare alcune cose».

