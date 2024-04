Proseguono ad Asseminello gli allenamenti del Cagliari in vista della partita di lunedì contro il Genoa. Ranieri non vuole sentir parlare di salvezza sicura, mentre il Genoa si è già garantito la prossima stagione in A.

A Marassi i rossoblù non vincono dalla stagione 2013/14.

Recuperato Petagna, almeno per la panchina, Luvumbo è invece squalificato.

Le probabili formazioni.

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet, Hatizidiakos, Mina, Dossena, Nandez, Deiola, Makoumbu, Augello; Gaetano, Oristanio; Shomurodov. (1 Radunovic, 18 Aresti , 33 Obert, 23 Wieteska, 28 Zappa, 25 Sulemana , 99 Di Pardo, 37 Azzi, 16 Prati, 10 Viola, 9 Lapadula, 21 Jankto, 32 Petagna). Squalificati: Luvumbo. Diffidati: Pavoletti, Dossena, Prati. Indisponibili: Mancosu, Pavoletti.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Retegui, Gudmundsson. (16 Leali, 39 Sommariva, 20 Sabelli, 23 Cittadini, 2 Thorsby, 55 Haps, 18 Ekuban, 30 Ankeye, 9 Vitinha). Squalificati: nessuno. Diffidati: Strootman, Gudmundsson. Indisponibili: Matturro, Malinovskyi, Bani e Messias.

Arbitro: Dionisi dell'Aquila.

