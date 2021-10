Continua la preparazione dei rossoblù di Mazzarri in vista della gara contro la Samp di domenica alle 12.30. Stamattina, dopo la fase di attivazione, i giocatori sono stati impegnati in un lavoro tattico-situazionale.

La seduta è terminata con una partitella a ranghi misti con i ragazzi dalla Primavera. Ceppitelli ha ripreso a lavorare in gruppo. Lavoro personalizzato per Ceter e Walukiewicz. Bellanova, Keita e Marin, reduci dagli impegni con le rispettive nazionali, hanno svolto regolarmente l'allenamento.

Ancora assenti gli uruguaiani Godin, Nandez, Caceres e Pereiro. Dopo la partita con il Brasile, è stato messo a loro disposizione un volo charter, insieme con gli altri sudamericani che giocano nella Liga, che li riporterà domani a Madrid, per poi rientrare in Italia nel più breve tempo possibile.

La Sampdoria invece ha oggi riabbracciato tutti i nazionali. Al "Mugnaini" di Bogliasco, dopo una lezione di video-analisi, Roberto D'Aversa e staff in vista della trasferta di Cagliari hanno sottoposto il gruppo a sviluppi tattici e partitella finale; una seduta a cui si sono uniti Bartosz Bereszynski e diversi Primavera. Allenamento parziale per Omar Colley e Maya Yoshida; lavoro personalizzato per Albin Ekdal; Kristoffer Askildsen è invece rimasto a riposo per sintomi influenzali. Ronaldo Vieira prosegue il proprio iter individuale di recupero. Sempre assente per motivi familiari Mohamed Ihattaren.

