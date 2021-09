Il Cagliari ha già cominciato la preparazione in vista della partita di mercoledì contro l’Empoli: i rossoblù giocheranno in casa, a partire dalle 20.45. Stamattina, all’indomani del pareggio con la Lazio all’Olimpico, il ritrovo al Centro sportivo di Assemini. Gli uomini di Mazzarri si sono divisi in due gruppi di lavoro: da un lato quelli che ieri sono stati più impegnati hanno svolto una seduta defaticante, per gli altri mobilità e attivazione tecnica, esercitazioni sul possesso palla e una partita a campo ridotto.

Godin e Strootman, che si avviano al recupero, hanno svolto una parte dell'allenamento con il gruppo e potrebbero essere disponibili per mercoledì.

L’Empoli è reduce dalle sconfitte con Venezia e Sampdoria e probabilmente per la partita col Cagliari il tecnico Andreazzoli potrebbe scegliere qualche cambio in difesa anche se non saranno a disposizione proprio due difensori come Tonelli e Fiamozzi.

