Per il Verona prestazione negativa e sconfitta per 0-2 contro il Cagliari. L’Hellas, superato dai rossoblù, ha ancora un buon bottino sulla zona retrocessione ma Paolo Zanetti non può essere soddisfatto. «Sicuramente siamo partiti per fare un altro tipo di prestazione, e fare in modo che fosse un altro tipo di serata», dichiara a caldo. «Invece è stata una brutta serata e una sconfitta meritata: ci siamo incartati da soli e non abbiamo avuto la forza di riprenderla. Però non ci deve far cancellare quello che abbiamo fatto finora: mettiamola subito da parte, abbiamo tutte le carte in regola per farlo».

Per il Verona adesso ci sarà l’Inter, sabato alle 20.45. «Di prestazioni importanti ne hanno inanellate tante, stasera no: dobbiamo compattarci subito e guardare avanti», la valutazione di Zanetti, che spera di risolvere i problemi in attacco. «Rientrerà Tengstedt ma non ha tanti minuti nelle gambe, è un giocatore che ci darà una mano. I due ragazzi che stanno giocando al suo posto stanno facendo delle ottime prestazioni, magari non hanno trovato il gol ma l’impegno c’è stato».

Nello spiegare la sconfitta, Zanetti indica tante motivazioni: «È mancato spesso l’ultimo passaggio. Ma stasera mi sento di dire che sia stato un problema generale, più che di finalizzazione». E a chi gli dice che il pareggio sembrava un risultato scritto: «Non l’avevamo preparata per pareggiarla, ma per fare una buona prestazione con equilibrio. Avevamo anche iniziato bene, poi abbiamo preso un po’ paura e ci siamo allungati. Dopo il gol la partita c’è scappata di mano, l’abbiamo persa ma non c’è niente di compromesso: ricompattiamoci, perché se mentalmente non siamo al 100% si notano tutti i nostri difetti».

© Riproduzione riservata