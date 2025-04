Leonardo Pavoletti è l’emblema della felicità del Cagliari. Alla prima da titolare in questa Serie A, il capitano rossoblù ha sbloccato la fondamentale vittoria per 0-2 a Verona. Un successo, che al Bentegodi contro l’Hellas nel massimo campionato mancava dal 1972, che ipoteca la salvezza. «Per fortuna, grazie a questi ragazzi meravigliosi, ci portiamo via una vittoria che fa bene al cuore e a tutto. È una vittoria di orgoglio e fratellanza, torniamo a Cagliari e in Sardegna pieni di tante belle cose», dichiara a caldo. Per poi mandare un messaggio ai tifosi: «Vi aspettiamo in aeroporto, stasera è giusto festeggiare tutti assieme».

Per Pavoletti anche il premio Player of the Match da parte della Lega Serie A. «Questa volta me lo prendo io, Zito se lo prenderà altre volte», scherza con Luvumbo accanto a lui per l’intervista. «Sono contento di tutti, volevo una partita così: ci tenevo talmente tanto. I compagni sono stati fantastici, è tutto l'anno che lavoriamo e ci rimproveriamo tante volte. Però abbiamo sempre lavorato per lo stesso obiettivo: sono contento perché queste partite non vengono a caso, è merito della squadra se ho il trofeo di migliore in campo in mano».

Pavoletti aveva già segnato il 22 dicembre a Venezia, ma lì era arrivata una sconfitta. Ora invece ha siglato lo 0-1 al 30’, prima del raddoppio di Deiola al 93’. «Non ho più i novanta minuti, ma almeno l'esperienza di capire dove crossa Zito ce l'ho», ha concluso il numero 30, che oggi ha sostituito Piccoli squalificato e l’ha fatto al meglio.

