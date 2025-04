SEGUI QUI LA DIRETTA DI VERONA-CAGLIARI

C’è Leonardo Pavoletti al centro dell’attacco per Verona-Cagliari. Il capitano rossoblù trova così, alla quintultima giornata, la sua prima presenza da titolare in questo campionato. La scelta, anticipata ieri in conferenza stampa da Davide Nicola, arriva a seguito della squalifica di Roberto Piccoli, che priverà i rossoblù del suo miglior marcatore per la prima volta in stagione. Con lui giocherà Zito Luvumbo, nel 3-5-2, in un attacco rivoluzionato visto che quasi mai avevano giocato insieme.

Al posto di Yerry Mina, per il quale la stagione è fortemente compromessa se non già finita, gioca José Luis Palomino. La difesa sarà composta dall’argentino, da Gabriele Zappa terzo centrale e da Sebastiano Luperto. A centrocampo il rilancio di Răzvan Marin, che era stato l’unico a creare qualche occasione (da subentrato) mercoledì scorso contro la Fiorentina. Resta fuori Matteo Prati, perché con il rumeno ci saranno Michel Adopo e Antoine Makoumbou. Sulle fasce Tommaso Augello e Nadir Zortea, con quest’ultimo che potrebbe rendere il modulo 4-3-2-1.

Queste le formazioni ufficiali di Verona-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 20.45, arbitra Rosario Abisso della sezione di Palermo. Su unionesarda.it il live della gara, su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini in diretta dal Bentegodi e a seguire il post partita con tutti i commenti.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradarić; Suslov; Sarr, Mosquera.

In panchina: Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazović, Niasse, Livramento, Slotsager, Kastanos, Bernède, Ajayi, Cissé.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin, Augello; Pavoletti, Luvumbo.

In panchina: Ciocci, Sherri, Coman, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Obert, Pintus, Gaetano, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

