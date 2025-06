Si libera uno dei candidati alla sostituzione di Davide Nicola sulla panchina rossoblù, il favorito.

Paolo Vanoli lascia il Torino, in mattinata il comunicato ufficiale del club di Urbano Cairo.

«La società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l'impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro», si legge nella nota della società.

Vanoli lascia i granata dopo un anno con un bilancio di 40 partite totali, 11 vittorie, 14 pareggi e 15 sconfitte. Al suo posto è stato già ufficializzato l’ex allenatore della Lazio Marco Baroni.

Vanoli, già vicino al Cagliari un anno fa, è in cima alla lista di Tommaso Giulini. Ancora non esclusa, seppur raffreddata, l’ipotesi interna di Pisacane, circola anche il nome di Ivan Juric. E non è da escludere che spunti un quarto nome a sorpresa.

Quel che è certo è che la scelta arriverà presto, entro la fine della prossima settimana.

A giorni ci sarà l’incontro tra Vanoli e la società rossoblù, che con il tecnico lombardo aveva raggiunto un preaccordo per il dopo Ranieri. Ma Cairo fece saltare il banco e il Cagliari virò su Nicola. Tutto porta verso Vanoli insomma, ma qualcuno a Cagliari ancora spinge per Pisacane. E bisogna tener conto che l’ex tecnico granata aveva un contratto biennale con il Torino, in scadenza a giugno 2026, che non ha ancora rescisso.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata