Grande emozione e aula consiliare del Comune di Selargius piena per la presentazione del libro "Una Vita in Rossoblu" di Gigi Piras, bandiera del Cagliari che proprio oggi compie settant'anni, scritto da Pietro Marongiu. Amici, parenti, compagni di squadra e tifosi tutti uniti per gli auguri al secondo miglior marcatore nella storia rossoblù, dietro solo al Mito Gigi Riva con cui ha condiviso l'inizio della sua lunga e gloriosa carriera.

Fra i tanti presenti Roberto Muzzi, ora dirigente del Cagliari e in rappresentanza della società, Mario Brugnera, Roberto Canestrari, Francesco Casagrande, Renato Copparoni, Emanuele Gattelli, Roberto Quagliozzi, Gianni Roccotelli, Giuseppe Tomasini e Franco Selvaggi, quest'ultimo tornato in Sardegna con la famiglia appositamente per il compleanno dell'amico. Un pezzo di storia rossoblù. Piras, emozionato quando ha citato i suoi fratelli, ha anche ritrovato Pinuccio Ortu, il suo primo allenatore.

«Non mi aspettavo tutte queste presenze, sono sorpreso, a cominciare da Casagrande», il saluto di Piras. «Ringrazio anche il Cagliari Calcio per l'affetto che mi ha dimostrato. Con loro il Comune di Selargius, col sindaco Gigi Concu, il presidente dell'assemblea Tonino Melis e la vicesindaca Gabriella Mameli».

Video di Lorenzo Piras.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata