Un'Atalanta Under 23 meno brillante, ma anche una Torres decisamente diversa, orgogliosa e più muscolare in mezzo al campo. Finisce 2-1 per i rossoblù grazie alla doppietta di Varela al termine di una gara contraddistinta dalle contestazioni a società, giocatori e tecnico Greco in ordine ascendente di intensità.

La squadra sassarese – dopo il 7-1 shubito all’andata – saluta i playoff con la prima vittoria nella sua terza esperienza con gli spareggi per la promozione in serie B

Cronaca- Percussione Torres al 6’ con Masala che difende un pallone e lo mette in mezzo per Liviero che calcia subito: altissimo. Al 19’ su angolo Antonelli schiaccia di testa ma è debole. Al 22’ Mastinu da sinistra in mezzo, incorna Masala e la palla va vicino alla traversa. Ancora Masala su punizione a girare al 27’: un metro fuori. Pericolosissima l’Atalanta U23 al 28’ su lancio per Vlahovic con Antonelli scavalcato, ma il centravanti allarga il diagonale appena entrato in area. Bell’azione Torres al 31’: Zamparo serve Varela che effettua una mezza girata a sfiorare la traversa.

I rossoblù passano al 37’: Varela insiste in area e tira una palla rasoterra che carambola su un difensore e poi viene toccata anche da Zamparo e finisce angolatissima a destra. L’arbitro però annulla per fuorigioco di Varela dopo aver consultato il Var. Varela si vendica al 42’ quando da sinistra converge e con un siluro a girare segna la rete.

La ripresa si apre con un invito di Mastinu a Varela che entrato in area a sinistra conclude forte ma leggermente alto. Seconda rete annullata alla Torres al 60’ (ancora Varela) per un fallo assai dubbio sul portiere. Bella azione Torres al 64’ con Brentan che serve Zecca a destra, ma il traversone non trova compagni. La Torres raddoppia al 66’ grande assist di Mastinu per Varela che resiste al difensore e raddoppia. L’uscita di Mastinu (problema muscolare) e Varela toglie verve all’attacco sassarese.

Nel recupero segna Scheffer riprendendo una punizione respinta dalla barriera.

