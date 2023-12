Leandro Greco anticipa la presentazione della gara casalinga dell’Olbia con la “big” Perugia, in programma domenica (ore 14) al “Nespoli”, e assicura in merito alle eventuali assenze: «Tutti convocati».

Domenica scorsa sul campo del Sestri Levante l’allenatore dei bianchi ha dovuto rinunciare a Motolese per squalifica e a Ragatzu e Nanni per problemi fisici. E se il primo sarà sicuramente tra i convocati per la sfida con gli umbri quarti della classe, sui due attaccanti trapela fiducia: alla lista ufficiale, che verrà diramata domani, l’ardua sentenza.

Intanto, oggi, a proposito della partita valida per la 15ª giornata di Serie C, l’ex Greco ha spiegato: «Sarà impegnativa: il Perugia ha una tradizione importante nel calcio italiano, è una squadra forte, che faceva categorie superiori fino all’anno scorso ed è partita per vincere il campionato, ma abbiamo voglia di misurarci col loro. Il punto contro il Sestri Levante è motivo di soddisfazione, perché è stato conquistato con carattere: abbiamo trascorso una buona settimana, durante gli allenamenti si respirava una bella energia, e se anche loro verranno qui per vincere noi abbiamo la voglia e le carte in regola per metterli in difficoltà e ribaltare i pronostici».

In ritardo (-10) rispetto alle battistrada Cesena e Torres, dopo la retrocessione il Perugia punta a tornare subito in Serie B e a superare la “pareggite” che sta caratterizzando la loro stagione, sebbene la sola sconfitta subita alla 12ª giornata ad Ancona basti a rendere l’idea sul valore dei biancorossi, che nel Girone B a quota 26 vantano 10 punti di vantaggio sui bianchi.

