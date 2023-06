Il Cagliari pareggia a Parma e conquista l’ultimo pass: quello per la doppia sfida con il Bari. E su Facebook inizia a chiamare a raccolta i tifosi: «Urlatelo forte, siamo in finale», è il grido di esultanza che arriva dalla pagina istituzionale del club. Ma a motivare i tifosi, che da lunedì mattina potrebbero poter già comprare i biglietti per la sfida d’andata con i pugliesi alla Domus, pensano i giocatori. Gianluca Lapadula posta una sua foto assieme a Edoardo Goldaniga su Instagram ed esclama: «Finalee». E Giorgio Altare rimarca: «Che cuore».

Su Facebook si scatena la tribuna dei tifosi più o meno eccellenti. Apre la rassegna dei commenti sui social Nicola Riva: «Noi siamo il Cagliari..... e siamo in finale,... la nostra passione è forte!! E attenzione perché noi abbiamo Sir Claudio Ranieri, voi no! Grazie Casteddu ti amo». Quindi il sindaco Paolo Truzzu. Ed è una lode a Claudio Ranieri e alla squadra: «Grazie ragazzi! Grazie Claudio! Ancora dentro un sogno con te. Fino all’ultima battaglia». Va ancora oltre Roberto Li Gioi, consigliere regionale del M5S: «Capolavoro tattico di Sir Claudio. Gestione sontuosa degli uomini. Un Maestro che non ha eguali. Una squadra che dà l'anima per la maglia. Un'isola che vibra. Incantata dai suoi eroi. Il sogno che si avvicina. Le lacrime che scendono. Siamo il Cagliari. Forza vecchio cuore rossoblù». E Matteo Mascia segue a ruota con un giudizio stilistico: «Ranieri sotto il settore ospiti del Tardini. La nobiltà del giuoco del calcio».

Alessandro Serra si limita a constatare: «Si va». E l’ex parlamentare Pd Romina Mura a dire: «Cagliari go». Quindi l’analisi di Alessandro Lissia: «Primo tempo ampiamente dominato, con un gol annullato per fuorigioco dell'unghia dell'alluce di Lapagol ed un rigore per loro non concesso. Secondo tempo di naturale grande sofferenza, un loro non gol giustamente annullato, una loro traversa, noi tutti dietro pronti a ripartire, a volte bene, a volte male. Giusto lo 0 a 0. Finale meritatissima, se magari giovedì riuscissimo a vincere, che ne so, tipo 3 a 0, eviterei di perdere ogni volta 2 o 3 anni di vita come successo nelle ultime 2 partite». E Umberto Formicola: «Eroici! Ora asfaltiamo il Bari». Da Parma Nando Secchi aggiunge: «Comunque vada sarà un successo!».

