Il Cagliari decimato da infortuni, squalifiche e Covid affronta alla Domus la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che pure deve fare a meno – sempre causa virus – del capocannoniere Dusan Vlahovic.

Si tratta dell’ennesima partita decisiva per i rossoblù, a caccia di punti per risalire dai bassifondi della classifica, mentre i viola sono in piena corsa per l’Europa.

Mazzarri lancia dal 1’ Obert (esordio in A da titolare per lui, che ha invece esordito a partita in corso proprio nel match d’andata a Firenze) e anche due calciatori appena guariti dal Covid come Grassi e Bellanova, in attacco si affida a una coppia tutta sudamericana. Questo l’undici iniziale scelto dal mister: Radunovic, Altare, Goldaniga, Obert, Zappa, Marin, Grassi, Dalbert, Bellanova, Pereiro, Joao Pedro.

Vincenzo Italiano sceglie il neo acquisto Piatek per sostituire Vlahovic e schiera i suoi con il solito 4-3-3: Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Toreira, Castrovilli, Ikone, Gonzalez, Piatek.

Dirige la partita Aureliano della sezione di Bologna.

(Unioneonline/L)

