"Le difficoltà si hanno quando i giocatori buoni mancano, non il contrario", dice l’allenatore dell’Olbia Max Canzi. E allora il tecnico che l’ha avuto peraltro giovanissimo nella Primavera del Cagliari, sarà felice di riabbracciare Simone Pinna.

Accostato ai bianchi negli ultimi giorni, il 23enne terzino (destro) di Zeddiani è da oggi ufficialmente un giocatore dell’Olbia: per Pinna si tratta di un ritorno dopo l’esperienza durata 3 stagioni e mezzo, dal gennaio 2016, quando arrivò in Gallura dalla Primavera del Cagliari, al giugno 2019. A seguire il rientro alla base, a Cagliari, e l’esordio in Serie A con la prima squadra, dunque i prestiti in Serie B all’Empoli e all’Ascoli. Con l’Olbia Pinna ha conquistato la Serie C nel 2016: per lui oggi, nell'ultimo giorno di calciomercato, la firma su un biennale.

"La Società è lieta di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Simone Pinna. Il difensore ha sottoscritto con l’Olbia un accordo valido fino al 30 giugno 2023", recita il comunicato del club gallurese.

LA SCHEDA – Nato a Oristano il 17 ottobre 1997, Pinna è un difensore che si è formato calcisticamente nel settore giovanile rossoblù. "Nel gennaio 2016 si trasferisce a Olbia, in Serie D, dove muove i primi passi della sua carriera tra i ‘grandi’ contribuendo, con 16 presenze, al ritorno dei bianchi nel professionismo. Con l'Olbia – prosegue la nota emessa stasera dall’Olbia – Pinna gioca anche le successive tre stagioni, tutte in Serie C, mettendo insieme complessivamente 87 presenze, per un totale di 107 apparizioni in maglia bianca tra campionato e Coppa Italia".

IL POST OLBIA – "La stagione 2019/2020 inizia con il Cagliari dove, alla prima giornata, debutta in Serie A scendendo in campo nell'undici titolare contro il Brescia. Nella seconda parte della stagione si trasferisce in Serie B all'Empoli mettendo insieme 5 presenze, mentre nello scorso campionato, iniziato nella rosa del Cagliari – si legge ancora – scende in campo 7 volte con la maglia dell’Ascoli in Serie B dove si era trasferito nel mercato invernale. Un ritorno al futuro, quindi, per Pinna. Bentornato in famiglia, Simone!".

