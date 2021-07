E’ arrivata l’ufficialità, l’esterno sinistro Dalbert Henrique Chagas Estevao per questa stagione giocherà nel Cagliari. Il brasiliano ha già raggiunto i compagni nel ritiro di Paio.

La formula è quella del prestito sino al 30 giugno 2022 con diritto di riscatto.

Classe 1993, Dalbert comincia la carriera nelle giovanili di Fluminense e Flamengo. Poi si trasferisce in Portogallo, all’Academico Viseu, due gol e 45 presenze in due stagioni.

Nel 2015-16 il passaggio al Vitoria Guimaraes, nella massima serie lusitana: gioca 27 gare. Una stagione che gli apre le porte della Ligue 1: nel Nizza gioca 40 partite tra Europa League, campionato e coppa di Francia.

Poi l'Inter, con cui debutta in A il 26 agosto 2017: 26 presenze e un gol in due stagioni. Nel 2019-20 passa in prestito alla Fiorentina: con i viola scende in campo 34 volte, realizzando 9 assist. La scorsa stagione ha giocato nel Rennes: 18 le presenze complessive, di cui 4 in Champions League.

Il club di Tommaso Giulini gli dà il benvenuto in portoghese sul suo profilo Twitter.

"Ciao ragazzi, sono felice di essere qui e di indossare questa maglia. Ci vediamo presto”, ha detto in breve video Dalbert, con l’immancabile “Forza Casteddu” finale.

Terzino sinistro più propenso alla fase offensiva, Dalbert può andare bene nel centrocampo a cinque schierato da Semplici. Si giocherà il posto con Lykogiannis, che tralaltro è richiesto da diverse società.

(Unioneonline/L)

