La Spagna batte l'Italia 2-1 nella semifinale di Nations League e si qualifica in finale.

I gol nel primo tempo, al 17' e al 47' di Ferra Torres, nel secondo al 38' di Pellegrini. Gli azzurri sono rimasti in 10 dal 42' pt per un doppio giallo a Bonucci.

Con questa sconfitta si ferma la serie record dell'Italia, di 37 partite utili di fila.

La Nazionale di Roberto Mancini tornerà in campo domenica 10 ottobre alle 15, all'Allianz Stadium di Torino, per disputare la finale per il terzo posto contro la perdente della seconda semifinale in programma domani tra Belgio e Francia.

