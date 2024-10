L’Udinese è terza in classifica, a pari punti con la Juventus e a -3 dal Napoli capolista, in attesa delle altre partite della nona giornata di Serie A. Kosta Runjaic sta sorprendendo tutti e stasera, col 2-0 al Cagliari, ha riscattato la contestata sconfitta col Milan di sabato scorso: «Avevo detto che partire bene oggi sarebbe stato fondamentale», segnala l’allenatore tedesco di origini croate. «Il Cagliari poteva metterci in difficoltà, siamo rimasti compatti e abbiamo fatto il nostro gioco tutti assieme. Non abbiamo lasciato troppo a loro il pallone, questo anche per conseguenza dell’espulsione, ma l’approccio è stato quello giusto».

Per l’Udinese parlare di salvezza sembra ormai riduttivo: «Per noi però è l’obiettivo principale, ma credo che serviranno più di 35 punti», taglia corto Runjaic, ora a quota 16. «I dettagli sono molto importanti, ci sono ancora delle cose su cui possiamo migliorare. Certo: aver vinto di venerdì sera in casa ti dà maggiore fiducia e buone sensazioni per la prossima partita. Sono contento per il momento e per la squadra, così come per i tifosi. Chi vuole sognare può farlo». L’allenatore ha scelto Lucca e Davis in attacco, una mossa che ha pagato perché hanno segnato entrambi: «Sanno giocare benissimo assieme per le loro caratteristiche, sono riusciti a farle combaciare».

