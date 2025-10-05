QUI LA CRONACA LIVE DEL SECONDO TEMPO

Il primo gol in Serie A di Gennaro Borrelli vale il vantaggio per 0-1 del Cagliari in casa dell'Udinese. Partita comunque complicata per i rossoblù, coi friulani che colpiscono due legni e Mina uscito per infortunio.

Cagliari che si schiera col 3-5-2, Mina centrale con Zé Pedro e Obert ai lati. Ma è l'Udinese a partire forte, al 9' Zaniolo sfrutta un'indecisione di Palestra e il suo tiro sbatte sul palo. Le difficoltà accusate in settimana da Mina costano il cambio al 20', dentro Adopo con Deiola che scala dietro.

La prima chance del Cagliari è al 23', Esposito serve Borrelli che calcia col destro e trova la parata centrale di Sava. Ma al secondo tentativo l'attaccante fa centro, il suo primo in Serie A: è il 25', tira Prati dal limite e un rimpallo involontario su Adopo fa arrivare il pallone a Borrelli che mette in rete a centro area.

Risposta immediata dell'Udinese, che al 28' potrebbe pareggiare con un miracolo di Caprile su tentativo di Atta deviato da Deiola. Al 36' il portiere rossoblù si ripete su un tentativo di Piotrowski. I bianconeri friulani spingono nel finale di gara, al 39' cross di Zanoli e destro di Atta di un soffio a mato ma - soprattutto - al 40' traversone di Davis e deviazione sempre di Atta sulla traversa.

