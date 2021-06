Sarà l’Austria a sfidare l’Italia negli ottavi di finale degli europei, partita in programma sabato alle 18 a Wembley. Gli austriaci hanno sconfitto l’Ucraina per 1.0 prendendosi la seconda piazza nel girone C alle spalle dell’Olanda. Terza l’Ucraina che ora spera nel ripescaggio.

Stasera in campo anche la terza e ultima giornata del gruppo B.

Ecco il punto sui match di giornata.

Ore 18, a Bucarest, gruppo C:

Ucraina-Austria 0-1 (Baumgartner)

Ore 18, ad Amsterdam, gruppo C:

Macedonia del Nord-Olanda 0-3 (Depay, Wijnaldum, Wijnaldum)

Ore 21, a Copenhagen, gruppo B:

Russia-Danimarca 1-4 (Dzjuba; Damsgaard, Poulsen, Christensen, Mæhle)

Ore 21, a San Pietroburgo, gruppo B:

Finlandia-Belgio 0-2 (Hrádecký; Lukaku)

