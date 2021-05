Tutti pazzi per Nandez. Mentre il centrocampista del Cagliari è impegnato in questi giorni con la Nazionale uruguaiana, radiomercato continua a rilanciare rumors sul suo futuro.

Secondo i beninformati l‘ex Boca sarebbe infatti nel mirino di molte big all’estero, ma anche di alcune blasonate squadre italiane. Su tutte: Inter e Roma.

Il nome di Nandez potrebbe infattri entrare nelle trattative tra il club campione d’Italia e quello sardo per perfezionare la permanenza di Nainggolan in rossoblù. Ma ci sono ancora evidenti difficoltà, a cominciare da buonuscite e clausole rescissorie milionarie. Senza contare che il Cagliari non vorrebbe privarsi di un pezzo tanto pregiato.

I gossip, come detto, parlano anche di un interessamento della Roma di Josè Mourinho. A quest’ultimo piacerebbe molto riuscire a portare nella Capitale El Leon. Lo Special one è infatti intenzionato a rinforzare la squadra giallorossa proprio a cominciare dalla linea mediana e il centrocampista uruguaiano ha dimostrato anche in questa stagione di poter dare qualità e quantità, soprattutto a destra, riuscendo anche a essere determinante.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata